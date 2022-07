Conductas de riesgo para la salud en una muestra de alumnos de entre 14 y 17 años de la comarca del Alto y Medio Vinalopó (Alicante)

COMPARTA

Rosana Marínez Amorós y cols.

RESUMEN:

Fundamento: Muchos de los principales problemas sanitarios del adolescente son consecuencia de comportamientos de riesgo. Se ha constatado en la literatura científica que estas conductas se concentran en el mismo grupo de adolescentes. En este artículo describimos las conductas de riesgo para la salud y factores protectores presentes en un grupo de adolescentes de nuestro entorno, con el fin de desarrollar posteriores intervenciones en promoción de la salud que minimicen los factores de riesgo y sus consecuencias y potencien los factores protectores.

Métodos: El estudio, con un diseño descriptivo transversal, se llevó a cabo sobre una muestra aleatoria por conglomerados de 310 estudiantes de entre 14 y 17 años del Departamento de Salud 18 de la Agencia Valenciana de Salud.

Se ha realizado durante el curso académico 2009-2010, mediante la autocumplimentación de una encuesta validada anónima formada por 49 ítems en los que se evalúan aspectos afectivo-relacionales, consumo de alcohol y drogas, uso de casco y respeto señales de tráfico, tabaquismo, y ejercicio físico. El análisis de frecuencias se ha llevado a cabo con el programa EPIINFO.

Resultados: En el estudio participaron 310 alumnos de entre 14 y 17 años, 152 chicos y 155 chicas. El 64,9% había consumido alcohol en los últimos 6 meses (67,2 de las chicas y el 62,6% de los chicos); el 12,8% había consumido cannabis (13,4 % de los chicos y 12,3% de las chicas) y el 2,3% cocaína en el último mes; el 45,4% se declara fumador (40,3% de los chicos y 50,3% de las chicas); el 39,9% de los encuestados manifiestan haber mantenido relaciones sexuales completas y de estos el 87,7% manifiestan haber utilizado preservativo; el 16,2% declara no realizar ningún ejercicio físico; el 74,5% usan siempre el cinturón de seguridad en el coche y el 66, 3% se ponen el casco siempre que van en moto (el 61,8% cuando van de pasajero); el 23% respeta las señales de tráfico como peatón; el 50,1% refieren haber hecho alguna vez algo peligroso solo por probar (el 13,9 lo hace habitualmente).

Conclusiones: Nuestro estudio aporta unos resultados similares a los de la Encuesta Escolar sobre Consumo de Drogas de la Comunitat Valenciana 2008-2009, si bien el consumo de alcohol esta 3 puntos por encima en nuestros adolescentes y el de cannabis 6 puntos por debajo. En cuanto al uso del preservativo los datos son similares a los que presenta la Encuesta Daphne de 2009 que pone de manifiesto un incremento del uso de métodos anticonceptivos entre los adolescentes. A pesar de las campañas de prevención de accidentes de tráfico llevadas a cabo, 1 de cada 3 adolescentes no se pone el casco y el 77% no respeta las señales de tráfico como peatón.

PALABRAS CLAVE: Adolescentes. Comportamiento sexual. Consumo de alcohol y drogas. Ejercicio físico. Seguridad Vial. Estudio descriptivo mediante encuesta.

ABSTRACT: Background: Many of the major health problems are a consequence of adolescent risk behaviors. It has been found in the scientific literature that these behaviors are concentrated in the same group of adolescents. In this paper we describe the behavior of health risk and protective factors present in a group of teenagers in our area, to develop further interventions in health promotion that minimize affective the risk factors and their consequences enhance protective factors.

Methods:The study, cross-sectional descriptive design was carried out on a sample of 310 students between 14 and 17 years Health Department 18, Valencia Health Agency.

Was performed during the academic year 2009-2010, through self-completion of a validated survey consits of 49 items anonymus in that assess affective-relational aspects, alcohol consumption, drug use, helmet use and respect traffic signals, smoking and exercise. Frequency analysis was carried out with EpiInfo.

Results:The study involved 310 students aged 14 to 17 years, 152 boys and 155 girls. 64.9% had consumed alcohol in the past 6 months (67.2 for girls and 62.6% of boys), 12.8% had used cannabis (13.4% of boys and 12 3% of girls) and 2.3% cocaine in the last month was 45.4% said they were smokers (40.3% of boys and 50.3% of girls), 39.9% of respondents claim to have full sexual intercourse and of these 87.7% report having used condoms, 16.2% declared not do any physical exercise, 74.5% always used a seatbelt in the car and 66, 3% will put the helmet on a bike that will always (61.8% when a passenger van), 23% respect the traffic signs and pedestrians, 50.1% report having ever done something dangerous just for test (13.9 usually does).

Conclusions: Our study provides results similar to those of the School Survey on Drug Use of Valencia 2008-2009, while consumption of alcohol is 3 points higher in our teens and cannabis 6 points below. As for condom use data are similar to those presented by Daphne, 2009 Survey shows that an increase in contraceptive use among adolescents. Despite campaigns to prevent accidents conducted, 1 in 3 teens will not don the helmet and 77% do not respect traffic signals and pedestrian.

KEY WORDS: Adolescents. Sexual behavior. Consumption of alcohol and drugs. Exercise. Road Safety. Descriptive survey study.

