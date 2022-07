Depresión en la adolescencia. Revisión

COMPARTA

Depression in adolescence. A review

Joaquín Díaz Atienza

Unidad de Salud Mental Infanto-juvenil – Almería . diazatienza@gmail.com

Marina Díaz Blánquez

Facultad de Psicología – Granada

RESUMEN

Revisamos los distintos modelos que se ha propuesto para la comprensión de la depresión en la adolescencia. A continuación exponemos los instrumentos de evaluación más utilizados, así como la relación que existe entre depresión y autoconcepto, depresión y acontecimientos vitales, depresión y consumo de alcohol y tabaco y depresión y rendimiento académico.

PALABRAS CLAVE: adolescencia, depresión, acontecimientos vitales, rendimiento académico, alcohol, tabaco, autoconcepto

ABSTRACT

We reviewed the different models proposed for the comprehension of the depression in the adolescence. Later we expose the most used assessment instruments, as well as the relation that exists between depression and self-concept, depression and life events, depression and consumption of alcohol and tobacco and depression and academic performance.

KEYWORDS: adolescence, depression, life events, academic achievement, alcohol, tabacco, self-concept

