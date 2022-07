La ansiedad lo explica todo: un caso de encefalitis límbica

COMPARTA

Anxiety explains it all: limbic encephalitis, a case report

José Miguel Meca García[1]; María Nieves García Recio[2]; Miguel Soto Ontoso[3].

RESUMEN

Los síntomas de tipo neuropsiquiátrico de la encefalitis, constituye en ocasiones un reto para los psiquiatras. En la patogénesis de este desorden neurológico, se conocen causas infecciosas y de naturaleza inmunológica, si bien existen mecanismos todavía desconocidos. El caso que describimos, se trata de un menor con una clínica atípica de ansiedad, junto a otros hallazgos clínicos, compatibles con afección neurológica, si bien de comienzo posterior a la clínica ansiosa.

Palabras clave: Encefalitis límbica, ansiedad, trastorno conversivo.

ABSTRAC

The neuropsychiatric symptoms of encephalitis , it is sometimes a challenge for psychiatrists. In the pathogenesis of the disorder, infectious and immunological causes are known, although there are still unknown mechanisms. The report described an atypical anxiety in a child, other neurological findings appear after anxiety symptoms.

Key words: Limbic encephalitis, anxiety, conversive disorder

[1] Psiquiatra en Agencia Pública Sanitaria Hospital de Poniente El Ejido – Almería)

[2] Psiquiatra en Hospital Vithas La Salud (Granada)

[3] Psiquiatra en Complejo Hospitalario Torrecárdenas (Almería)

