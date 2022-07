Los síntomas motores en los Trastornos del Espectro Autista: una revisión

COMPARTA

Motor symptoms in Autism Spectrum Disorders: a review

María José Guerra Guimarey.

Psiquiatra infanto-juvenil en Clínica Avanza, Vigo (España).

RESUMEN

Los Trastornos del Espectro Autista presentan alteraciones motoras frecuentes y precoces. A mayores de los síntomas motores descritos en los criterios del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, existen déficits en las habilidades motoras groseras y finas, exploración anormal de objetos, alteraciones en la marcha y en la postura, en las habilidades de prensión y escritura, así como en la anticipación motora. A lo largo de este artículo revisaremos en profundidad la etiología y características de las diferentes alteraciones motoras observadas en los Trastornos del Espectro Autista.

PALABRAS CLAVE: Motor, TEA, estereotipado, autismo

ABSTRACT

Autism Spectrum Disorders have early and frequent motor impairments. Older than motor symptoms described in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, there are déficits in gross and fine motor skills, abnormal scan of objects, alterations in gait and posture, in grasping and handwritting skills and in motor anticipation. Throughout this article, we will review in depht the aetiology and characteristics of the different motor abnormalities observed in Autism Spectrum Disorders.

KEYWORDS: Motor, ASD, stereotyped, autism

