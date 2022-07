Prevalencia de trastornos del sueño en pacientes pediátricos con cáncer dentro de UMAE Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI

COMPARTA

Sleep disorders prevalence among pediatric patients with cancer in Hospital de Pediatria Centro Medico Nacional Siglo XXI.

Enrique López Aguilar(1), Diego Iván Ortega Díaz(2), Linda Evelin Barragán González(3)

1 Jefe de Servicio de Oncología Pediátrico. Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Email: onco_lab@yahoo.com.mx; 2 Médico Cirujano y Partero, Universidad de Guadalajara. Email: diod_92@hotmail.com; 3 Enfermería y Obstetricia. Universidad Autónoma de Nayarit.

RESUMEN

El insomnio es el trastorno de sueño más común reportado por los pacientes con cáncer. Se estima que hasta el 30% de la población infantil tiene alteraciones crónicas del sueño. En algunas investigaciones previas ya se sospechaba que los pacientes con cáncer experimentaban problemas del sueño, secundario al dolor y al estrés psicológico experimentado por estos pacientes. En nuestro país se desconoce la magnitud de los trastornos del sueño en los niños con cáncer.

MÉTODOS.

Se trata de un estudio observacional descriptivo. Se tomaron en cuenta los pacientes pediátricos de 2 a 18 años con cáncer hospitalizados en el Servicio de Oncología de UMAE Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI. El cuestionario empleado fue PSQ (Pediatric Sleep Questionaire) que consta de 69 preguntas. Cuenta con una sensibilidad de 85% y especificidad de 87%. Dicho cuestionario fue contestado por los padres, tras previo consentimiento informado.

RESULTADOS.

Se obtuvieron 30 pacientes. La media de edad de los pacientes fue de = 9.4±4.6 años. Todos los pacientes estaban en quimioterapia combinada. El 30% de los pacientes presentaban algún tipo de trastorno del sueño, excluyendo a las parasomnias. Si se tomaban en cuenta las parasomnias, El 90% padecían trastornos del sueño.

CONCLUSIONES.

La prevalencia de los trastornos del sueño (sin incluir las parasomnias) que demuestra este estudio es compatible con la encontrada en la literatura, tanto en población adulta como la reportada en población infantil. Nuestro estudio reporta una prevalencia del 20% de insomnio en toda la población de estudio. Sin embargo la alta prevalencia de trastornos del sueño incluyendo a las parasomnias (del 90%) no se ha reportado con anterioridad, puesto que la mayoría de los estudios no incluyen a estas comúnmente. Las parasomnias resultaron ser el trastorno del sueño más frecuente en los pacientes, teniendo una prevalencia del 77%, siendo de éstas la somniloquia la más común, seguida por las pesadillas y los terrores nocturnos.

PALABRAS CLAVE: insomnio, prevalencia, cáncer, niños, parasomnias

ABSTRAC

Insomnia is the most common sleep disorder reported by cancer patients. It is estimated that up to 30% of children have chronic sleep disturbances. In some previous researches it has been already suspected that cancer patients suffer sleep problems, secondary to pain and psychological stress experienced by these patients. In our country the magnitude of sleep disorders in children with cancer is unknown.

METHODS.

This is an observational study. All pediatric patients of 2-18 years old with cancer hospitalized at the Department of Oncology in UMAE Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI were considered. The questionnaire used was PSQ (Pediatric Sleep Questionnaire) consisting of 69 questions. It has a sensitivity of 85% and specificity of 87%. The questionnaire was answered by the parents, after prior informed consent.



RESULTS

30 patients were obtained. The mean age of the patients was 9.4 ± 4.6 years old. All patients were on combined chemotherapy. 30% of patients had some type of sleep disorder, excluding the parasomnias. If taking into account the parasomnias, 90% had sleep disorders.



CONCLUSIONS.

The prevalence of sleep disorders (excluding parasomnias) demonstrate that this study is consistent with data found in the literature, both in adults as reported in children. Our study reports a 20% prevalence of insomnia in the entire study population. However the high prevalence of sleep disorders including parasomnias (90%) has not been reported previously, since most studies commonly do not include these disorders. Parasomnias proved to be the most common sleep disorder in patients having a prevalence of 77%, being the most common of them somniloquy, followed by nightmares and night terrors.

KEYWORDS: insomnia, prevalence, cancer, children, parasomnias

