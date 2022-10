Las niñas que se tapan los ojos… la pederastia

COMPARTA

La pederastia, la ministra Irene Montero y José Luís Argüello García, arzobispo de Valladolid

M e gustaría pensar que la Ministra de Igualdad, la sra. Irene Montero , cuando dice que los niños tienen derecho a que un adulto no les toque su cuerpo si ellos no quieren, se refiere a lo que tan habituados nos tiene el sr. Biden, Presidente de los EEUU, tan tocón él cuando le ponen a tiro de piedra a algún menor. Quiero pensar, igualmente, que es a esto a lo que se refiere tambien moseñor Agüero, cuado dice que a la ministra se le ha malinterpretado. Porque si es así, efectivamente, a los niños no se les debe forzar a ser acariciados por un adulto desconocido, ya que constituye una agresión. Pero es que la sra. ministra está hablando del derecho de los menores a la educación sexual y al derecho del menor a “tener relaciones sexuales con quien les plazca, basadas, eso sí, en el consentimiento”.

Sin embargo, me cuesta trabajo aceptar la justificación de monseñor Argüello, ni tampoco la afirmación de que todo se debe a una campaña de difamación de la extrema derecha. Sus palabras no necesitan de ninguna capacitación hermenéutica. Se ha explicado sin ambigüedades, clarita como el agua de la Fuente del Avellano.

¿Por qué creo que la ministra ha dicho lo que quería decir?

Nadie podrá negar que Irene Montero y su equipo pertenecen a la corriente más radical del feminismo (el feminismo de género, RadFem, etc) y que esta corriente comulga con los postulados del movimiento Queer, la corriente más destructiva del feminismo reivindicativo clásico. Niegan, no solo los sexos, sino tambien al propio concepto de genero al admitir que éste es fluido e indeterminado, a gusto de lo que determine cada persona para sí, elevando al auténtico feminismo al absurdo.

Ahora procede hecerse la pregunta, ¿y qué tiene que ver la ideología feminista de Irene Montero con la pederastia? . Intentaré brevemente, responder a esa pregunta.

Irene Montero y su equipo , forman parte del núcleo duro del femismo radical, cuyos antecedentes académicos y filosóficos se encuentran en Judith Butler , clara defensora de la pederastia, del incesto y la zoofilia, y Gayle Rubin , la más radical de todas ellas (“la pederastia son prácticas feministas y lesbofeministas”, nos dice), sin olvidar a Shulamith Firestone . De aquí los enfrentamientos con la corriente feminista clásica del PSOE y la expulsión de Izquierda Unida de la histórica feminista española por antonomasia Lidia Falcón .

Aquí realmente lo que nos interesa es conocer algunos de los objetivos de esta organización y que suelen difundir, tanto en EEUU, como Latinoamérica, Europa y África.

ONU Mujeres está a favor de respetar las decisiones de mujeres y niñas con discapacidad psíquica a mantener relaciones sexuales sin ningún tipo de filtro ni supervisión en cuanto a la elección de partner, dejándolas en la más absoluta idenfensión frente a posibles embaucadores o depredadores sexuales. El texto no fue aprobado por la mayoría de los paises, a pesar de los votos a favor de EEUU y la UE.

La ONU Mujeres , conjuntamente con la United Nations Population Fund , proponen eliminar a la familia en la educación de sus hijos, especialmente en los temas relacionados con la educación sexual, y ponerlos bajo la única responsabilidad del Estado a través de agentes “especialistas” en ideología de género y sexología integral.

, conjuntamente con la , proponen eliminar a la familia en la educación de sus hijos, especialmente en los temas relacionados con la educación sexual, y ponerlos bajo la única responsabilidad del Estado a través de agentes “especialistas” en ideología de género y sexología integral. Aplicar el plan de educación interpares en los temas de educación sexual mediante los cuales se recomiendan actividades sexuales reales, incluyendo material audiovisual con contenidos “eróticos”.

en los temas de educación sexual mediante los cuales se recomiendan actividades sexuales reales, incluyendo material audiovisual con contenidos “eróticos”. La ONU Mujeres , conjuntamente con la UNESCO recomiendan que aquellos niños que deseen realizar actividades de sexting (sexo online) puedan disponer de los medios necesarios a través de foros privados.