La Agenda 2030 y la Jornada Mundial de la Juventud (Lisboa – 2023)

T eniendo en cuenta la penetración de la filosofía de la Agenda 2030 en la Iglesia Católica con la finalidad de contaminarla con sus contenidos anticatólicos, no son pocas las voces que se muestran preoucupadas. Ya lo han intentado con Manos Unidas y lo seguirán haciendo en cuantos espeacios y oportunidades se les den.

Os presentamos la carta que dirige un católico a su obispo con la finaliad de que medie para corregir esta aberración.

He aquí la carta:

+ AMDG

Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Diócesis

Me dirijo a usted para hacerle partícipe de un suceso de extremada gravedad que está sucediendo en la Iglesia y de la que usted, como obispo y pastor de las almas tiene responsabilidad y tiene potestad para ayudar a corregir.

Este verano, miles de jóvenes acudirán a Lisboa enviados por sus Párrocos y sus obispos a vivir una experiencia de fe y de comunión en un ambiente propicio para despertar, reavivar o fortalecer su fe en Cristo y su pertenencia a Su Iglesia. En esta gran oportunidad de gracia, se ha colado la cizaña del Maligno, que quiere hacerse presente y malograr los bienes espirituales que esperan a estos jóvenes, a través del acuerdo que la organización de la JMJ ha suscrito con la Agenda 2030.

El origen de la agenda 2030 es la Carta de la Tierra, cuyo objetivo según sus impulsores es «sustituir los 10 mandamientos y el sermón de la montaña » por una serie de «valores» globales, entre los que están el aborto, la anticoncepción y la ideología de género

(puede consultar más detalles aquí: http://www.arbil.org/(53)cart.htm ) Es, por tanto. objetivamente contraria al Evangelio y a la fe católica y está impulsada por aquellos que quieren malograr a la Iglesia.

Monseñor, no sé por qué se ha permitido todo esto en un evento al que acuden miles de jóvenes para tener una experiencia de fe y un encuentro personal con Cristo. Y no entiendo que nadie esté haciendo nada , ni Levantando siquiera la voz, para corregirlo. Los católicos no podemos colaborar con el mal y no podemos conjugar la Verdad y el error, porque eso conduce a la confusión , y posteriormente a la pérdida de la fe.

Personalmente, si me permite contarle una experiencia, he estado en varias JMJ durante mi juventud y soy testigo de los frutos y las gracias que el Señor derrama en ellas. Pero echando la vista atrás, la que más me ayudó fue la de 2000 en Roma. Yo tenía 13 años y fui con otros jóvenes, acompañados de varios sacerdotes y seminaristas. Fuimos en furgonetas desde Valencia, 24 horas de viaje en carretera hasta llegar a Roma. Anduvimos varias horas hasta llegar a Tor Vergata, en un día de muchísimo calor. Al llegar al sitio, unas 6 horas antes de que empezaran los actos de la JMJ, se empezaron a juntar muchos jóvenes en torno a las fuentes y puntos de agua, algunos se quedaron en ropa interior y se empezó a formar un ambiente que no era sano. Los sacerdotes decidieron que ese ambiente era peligroso para nosotros y decidieron que nos fuéramos de allí y nos quedamos sin participar y sin ver al Papa. Recuerdo que me enfadé mucho y que me pareció una reacción exagerada, pero ahora , después de 22 años y siendo padre de niños, entiendo y doy gracias a Dios, porque lo que les movió a una decisión tan drástica no fueron los respetos humanos, sino la salvación de mi alma y la de mis amigos.

Hay situaciones dolorosas en la Iglesia, como los asesinatos de cristianos en Nigeria, ante las que lo único que podemos hacer probablemente es rezar; pero en este caso , que lo tenemos tan cercano y todavía a seis meses vista , creo que el Señor nos pide algo más que permanecer Callados. De ahí esta carta.

Abusando de su atención, me atrevo a proponerle tres acciones sencillas que puede usted poner en marcha y que estoy seguro que pueden Suponer un cambio en esta situación:

1. Pida luz al Señor para que le guíe en este discernimiento, y valentía para poner por obra las decisiones que Él le inspire.

2. Póngase en contacto con la organización de la JMJ y pida que den marcha atrás públicamente en la vinculación de la JMJ y la Agenda 2030.

Hay que mandar un mensaje claro: la Iglesia no está con la Agenda 2030, ni puede estarlo.

3. Hable con otros obispos y anímelos a hacer lo mismo, porque como el Señor nos promete en Mateo 18,20: “allí donde dos o tres están reunidos por causa mía, allí estoy Yo en medio de ellos.”

En el caso de que estas acciones no tengan el efecto deseado, haga lo posible por informar y prevenir a los jóvenes que el Señor le ha encomendado de la posición de la Iglesia sobre los peligros y los puntos más oscuros de la Agenda 2030, para así evitar que terminen confundidos o adoctrinados en contra de la fe.

Además, estas acciones son de vital importancia porque esta JMJ puede sentar un peligroso precedente; puede que en poco tiempo veamos la imagen de la Agenda 2030 en infinidad de actos organizados por la Iglesia y muchas personas buenas piensen que es algo bueno porque la Iglesia lo apoya.

Los católicos podemos defender principios humanitarios siguiendo los mandamientos, la doctrina social y el magisterio de la Iglesia, sin tener que adherirnos a agendas y planes liderados por personas y organismos que son abiertamente contrarios a la Iglesia.

Rezo de forma especial para que el Señor y la Virgen le guíen y protejan la fe de los jóvenes que le han encomendado.

Agradeciendo de antemano su atención, reciba un cordial saludo en Nuestro Señor

En Madrid, a día 20 de enero de 2023

Un católico