Adolescencia, sexualidad, drogas y TDAH: Llueve sobre mojado

La continuidad de algunos síntomas nucleares del TDAH complican la adolescencia

Joaquín Díaz Atienza

RECORDATORIO

Recordemos que el TDAH se caracteriza por una serie de síntomas que van a influir en cómo se va a desenvolver la adolescencia. A nosotros en este post nos interesa recordar: la hiperactividad, el déficit de atención, la impulsividad y las funciones ejecutivas. Se ha demostrado en investigaciones longitudinales que la hiperactividad desaparece de forma significativa a lo largo del desarrollo en la mayoría de los casos. no sucediendo lo mismo con los otros síntomas mencionados.

La impulsividad permanecerá a lo largo de la vida con una capacidad de autocontrol variable dependiendo de la gravedad inicial, del tratamiento recibido durante la infancia, así como del nivel de afectación de las funciones ejecutivas y de su Coeficiente de Inteligencia. Es un síntoma determinante en algunos de los riesgos propios de la adolescencia, como las incursiones en el consumo de drogas, las sexualidad, las relaciones sociales y el grado de conflictividad en el ámbito familiar. Por tanto, su abordaje terapéutico debe ser lo más precoz posible.

La continuidad del déficit de atención influirá especialmente en el rendimiento académico, aunque, debido a la mayor dificultad en las exigencias escolares y la «hipotonía cognitiva y emocional» propia del adolescente, en esta etapa del desarrollo puede adquirir una gravedad aún mayor que durante la infancia . Sin embargo, los adolescentes que previamente han recibido tratamiento, pueden haber generado estrategias de manejo atencional que reduzcan sus efectos negativos.

Las funciones ejecutivas y su grado de alteración adquieren un significado especial, ya que la adolescencia se enfrenta a una mayor autonomía, a una actividad escolar menos estructurada y supervisada por parte del profesorado, así como a una mayor complejidad de los contenidos académicos. Las funciones ejecutivas intervienen en el grado de activación cognitiva, en la capacidad de inhibición de la impulsividad, la flexibilidad cognitiva, la capacidad de organización y planificación estratégica, la memoria de trabajo y la autorregulación emocional. Puede entenderse fácilmente como su nivel de indemnidad es determinante en la evolución del TDAH.

ADOLESCENCIA

La adolescencia, como venimos escribiendo en otros post, se caracteriza por sus necesidades de autonomía con respecto a los padres, de gestionar y tomar decisiones por sí mismo, por el establecimientos de un tipo de relación social radicalmente nuevo, por la emergencia brusca de la sexualidad genitalizada e idealizada, por las dificultades de aceptación de la nueva y cambiante imagen corporal, por las necesidades de aceptación y reconocimiento de los compañeros y por la aparición de nuevos intereses personales, la mayoría de las veces bastantes idealizados, así como por la crisis en el apego a las figuras parentales.

Para la/el adolescente con TDAH puede complicarse de forma muy importante si tenemos en cuenta su recorrido biográfico que probablemente en la mayoría de los casos no ha facilitado que la valoración de sí mismo sea especialmente positiva. Pero veamos, por partes, cuales serían esas dificultades específicas.

TERRENO VULNERABLE

Aunque la hiperactividad se haya reducido de manera importante, no dejan de ser algo más inquietos que sus compañeros, siendo a veces motivo de dificultad en el establecimiento de las relaciones sociales, máxime si continúa con los amigos de siempre porque, en este caso, permanecerá con las etiquetas que arrastra desde primaria.

Pero uno de los síntomas más disfuncionales es la impulsividad. Muchas de sus dificultades de integración con los compañeros y consolidación de las amistades se encuentran relacionadas por comportamientos impulsivos que le hacen ser imprudentes, poco fiables para los compañeros a la hora de mantener ciertas complicidades y secretos. Esto, inevitablemente, puede producir rechazo de sus compañeros/as. Es el típico compañero que ¡cuando menos te lo esperas, mete la pata!. Actualmente, en los foros de WatsApp y otros medios suelen tener dificultades de aceptación o ser víctimas de bromas, insultos o descalificaciones que, por otra parte, no son capaces de resolver con éxito, sino con comentarios impulsivos o con tendencia a aislarse.

El déficit de atención, no solo influye en el rendimiento académico, sino que sus despistes, el estar frecuentemente fuera de onda, sus olvidos ante determinadas obligaciones, conforman un perfil funcional que va deteriorando, si no se ha producido ya, su propia autoestima. No es difícil que nunca sean elegidos por sus compañeros para hacer los trabajos escolares.

A todo lo anterior, se añaden sus dificultades en las funciones ejecutivas. Su vivencia del tiempo y cómo organizarse es un auténtico reto para é/ella, para los padres y profesores. Por ello, son adolescentes que tienden la procrastinación: van demorando las obligaciones, convencidos de que tienen tiempo, para actuar en el último momento presionados por la falta de tiempo. Frustrados, enfadados y repitiéndose por enésima vez que no les volverá a pasar. Tiene más dificultades que sus compañeros en cuanto a la flexibilidad cognitiva que se traduce en una capacidad reducida para la resolución de problemas, les cuesta trabajo contemplar las diferentes posibilidades que nos puede presentar la solución del problema (académico, social y emocional) y cambiar durante el proceso en base a los errores y/o aciertos que vamos cometiendo.

Además la memoria de trabajo nos impide almacenar, retener la información necesaria para poder planificar estrategias que nos facilite la solución, incluso para procesos de adaptación cotidianos. Muchos de los problemas procedimentales de la vida diaria y de proyección hacia el futuro está relacionados con dificultades en la memoria de trabajo.

El perfil que hemos trazado, viene modulado por sus dificultades en el control y gestión emocional, apareciendo a los ojos de los demás, y ante su propia percepción, como más inmaduros, como más incompetentes, con un deterioro aún mayor de su autoconcepto debido a que se va generalizando a otras áreas importantes de su vida: social, escolar y familiar.

Veamos brevemente cuáles serían la situaciones ante las que este sustrato de vulnerabilidad pueden ocasionar problemas específicos del adolescente con TDAH.

Adolescencia, TDAH y sexualidad

Durante la pubertad la sexualidad se genitaliza. Toma como referente de satisfacción al otro, sea materializándola o a través de las fantasías . Entran en juego nuevos valores y deseos que la mayoría de la veces se viven de forma confusa. La orientación sexual no siempre está clara, originando en el adolescente una fuente de conflictos. En otros casos, la orientación está definida pero, sea cual sea la situación, sus necesidades son marcadamente intensas. La masturbación, especialmente en los adolecentes suele vivirse con culpa, porque esa necesidad tan imperativa no saben catalogarla como normal o excesiva. Muchas veces la viven en secreto y otras la comentan con los amigos íntimos, siguiendo más los consejos y comentarios de los mismos que a los conocimientos que hayan adquirido en las clases sobre sexualidad. Lo que queda fuera de toda duda, es su necesidad imperiosa y la sensación de compulsividad con la que muchas veces la viven.

La impulsividad, la baja autoestima y la ineludible necesidad de satisfacerla, suponen un peligro potencial. Está demostrado que los adolescentes con TDAH inician antes las relaciones sexuales que los controles, son más inestables y erráticas y se protegen menos. En las adolescentes, no es raro encontrar que las inicien con personas bastante mayores que ellas en su necesidad de sentirse apreciadas y valoradas. Es una forma de reparar su sentimiento de infravaloración con los consiguientes peligros que conlleva y la posibilidad de embarazos.

Hablar con nuestros hijos e hijas sobre ello, es imprescindible, aunque no es infrecuente que se nieguen a hacerlo o no nos hablen con profundidad de sus inquietudes al respecto.

Adolescencia, TDAH, consumo de drogas y adicciones

Como se desprende fácilmente del perfil emocional, conductual y neuropsicológico que hemos descrito del adolescente con TDAH, este será especialmente vulnerable al consumo de drogas y a otros tipo de adicciones.

Las razones psicológica se asientan en su impulsividad, en su bajo autoconcepto y sus necesidades de aceptación en el grupo de iguales. Los padres deberían realizar una supervisión estrecha, aunque con muchísima prudencia, de las amistades y sus conductas de riesgo.

Un buen control sobre el uso de las nuevas tecnologías es muy importante, así como, en nuestro contexto, del consumo de alcohol y hachís o marihuana. Estos últimos, así como el alcohol, son especialmente peligrosos porque van a afectar negativamente sus desarrollo cognitivo y emocional. Esto es especialmente peligroso cuando están en tratamiento con estimulantes.

Las investigaciones más recientes han puesto en evidencia que los efectos perniciosos del consumo de marihuana y hachís van a producir alteraciones cerebrales que comprometerán seriamente su desarrollo y complicará su evolución con la presentación de problemas de conducta.

Por tanto, tolerancia cero frente al consumo de drogas y actuación precoz si el consumo se ha iniciado.