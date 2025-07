TDAH: Los peligros cardiovasculares del metilfenidato

Visitas: 2

El riesgo de arritmias es significativo. Los otros secundarismos son dependientes de patología previa, tiempo y dosis

Joaquín Díaz Atienza

INTRODUCCIÓN

Ahora sí, ahora no.. ¿Existe realmente un riesgo en la presentación de anomalías cardiovasculares con la toma del metilfenidato, Medikinet, Concerta, Equaym, Rubifen etc..?. A pesar de que es un tema preocupante, la situación aún no está totalmente resuelta.

Acaba de salir una investigación) cuya metodología nos parece muy acertada comparándola con anteriores diseños y parece que este tema comienza a aclararse. Anteriormente, en los estudios publicados, se comparaban paciente entre sí, en este nuevo diseño es el propio paciente el que actúa como control, evaluado a lo largo del tiempo y contemplando los periodos libres de medicación y los periodos con exposición. Por tanto, queda mejor reflejada la vulnerabilidad individual que en los anteriores diseños.

ANTECEDENTES

La investigación que generó una alarma importante se presentó en 2009. Fue un estudio de casos y controles en donde se evidenció que en los pacientes en estudio y en tratamiento con metilfenidato, el 1,8% presentaron muerte súbita. Sin embargo esta investigación originó una enorme controversia con fundadas críticas a su metodología debido a que se observaron alguno sesgos que restaban objetividad a los resultados.

Las consecuencias positivas son que, a partir de aquí, se han publicado otras investigaciones en donde, si bien no se descartan los secundarismos cardiovasculares, al menos refieren que el riesgo está relacionado con características de los sujetos. Los secundarismos cardiovasculares más estudiados son: los incrementos de la frecuencia cardiaca, los incrementos de la tensión arterial, las arritmias, accidentes isquémicos, infarto de miocardio y fallo cardiaco.

INVESTIGACIÓN DE Ju-Young Shin y col Junio de 2016) (1)

• Registros desde enero de 2007 a diciembre de 2011. Se investigaron series de casos autocontrolados. Es decir, se vio la incidencia de episodios cardiovasculares durante los periodos con y sin metilfenidato en el mismo sujeto.

• El número de sujetos con diagnóstico de TDAH menores de 17 años: 144.258.

• El número de pacientes en tratamiento con metilfenidato: 123.636

o Había presentado algún problema cardiovascular: 1224 de los que:

 864 con arritmias.

 396 hipertensión.

 52 infarto de miocardio.

 67 crisis isquémica.

 44 fallo cardiaco.

La duración media del tratamiento fue de 0,5 años, con una edad entre 11 y 13 años y la mayoría de los que presentaron anomalías cardiovasculares fueron niños: 75-80%.

• El 25% de los que presentaron infarto de miocardio presentaba un síndrome depresivo comórbido frente al 13,4% de los que presentaron episodios isquémicos.

• El 18% con crisis isquémicas presentaban retraso mental frente al 5% de los que presentaron fallo cardiaco.

• En cuanto a la asociación con otros medicamentos: el 15-25% estaba con antipresivos/neurolépticos.

• 25% con isquemia estaban antiepiléticos frente al 8&% con arritmia.

DISCUSIÓN

Se encuentra un incremento significativo de episodios de arritmia con el metilfenidato.

Los otros efectos secundarios son significativos, aunque dependen del tiempo de exposición y de la cantidad administrada.

El infarto no se considera un riesgo significativo, aunque suele ir incrementándose con el tiempo, especialmente a partir de los dos meses de tratamiento continuado y el riesgo es aún mayor cuando existe una patología cardiaca previa.

Según estos investigadores, el secundarismo más inmediato sería la arritmia y a largo plazo en infarto.

Por tanto, la prescripción del metilfenidato está asociado con la presentación de arritmias y potencialmente con el infarto de miocardio dependiendo del tiempo de exposición y la cantidad.

Por ello, nos recomiendan, ser muy precavidos a la hora de indicar el metilfenidato a nuestros pacientes, valorando siempre los riesgos cardiovasculares potenciales y el beneficio terapéutico.